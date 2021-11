L'allenatore è sempre più il segreto dei rossoneri, che sotto la sua gestione hanno visto aumentare e di molto il valore di alcuni dei propri giocatori. La sua media punti da quando guida il Milan fa sognare traguardi molto alti, come d'altronde la posizione in classifica suggerisce, e la dirigenza comincerà a breve a lavorare sul prolungamento e adeguamento del contratto

Più che "normalizzatore", Stefano Pioli potrebbe essere ribattezzato come il "valorizzatore" di questo Milan. Ha preso i rossoneri in piena crisi d'identità, gli ha dato un gioco, ha creato un gruppo ed è riuscito a riportarlo ai vertici del calcio italiano. Grazie al suo lavoro, il Milan è tornato grande e i suoi tifosi a sognare uno scudetto che manca da più di dieci anni. E che, con i suoi 1.91 punti di media a partita, sarebbe nuovamente possibile. Con una squadra dai valori totalmente diversi rispetto a quelle dei suoi illustri precedessori, tutti peraltro scudettati, Pioli si piazza infatti al terzo posto di questa speciale classifica di rendimento, dietro solo a Czeizler (al Milan dal ’49 al ’52) e al primo Capello, quello del quinquennio ’91-’96, sfiorando i quasi 2 punti a partita, senza poter contare su tutti i campioni che hanno reso glorioso il Milan in passato.