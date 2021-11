È tempo di bilanci durante lo stop per le Nazionali, pausa che riserva alcune curiosità statistiche. Sapete di chi è l'attacco più scatenato in Italia? Considerando tutti i gol segnati nei campionati professionistici (Serie A, B e C), non è l'Inter a vantare il reparto più prolifico. Chi domina, tuttavia, indossa gli stessi colori e gioca a 30 km da San Siro. A parità di reti segnate, occupa la posizione più alta la squadra che le ha realizzate in meno partite. Ecco la top 20