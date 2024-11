Le partite di Serie A di oggi

Le partite della domenica della 13^ giornata di Serie A. Alle 18.00, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Napoli-Roma e il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La domenica della 13^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Genoa-Cagliari. Doppio appuntamento poi alle 15.00: Como-Fiorentina e Torino-Monza. Alle 18.00 arriva il momento di Napoli-Roma per la partita d'esordio di Claudio Ranieri dopo il suo ritorno. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Massimo Ugolini e Paolo Assogna. La domenica si chiude, alle 20.45, con Lazio-Bologna.

Gli studi di Sky Sport Domenica su Sky Sport 24 si entra nel vivo con Buon Weekend, condotto da Marco Demicheli e Federica Frola che si alterneranno con i loro ospiti per discutere gli argomenti del fine settimana. Sara Benci sarà alla conduzione de la Casa dello Sport in compagnia di Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Nel pomeriggio, appuntamento con Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Riccardo Montolivo e Stefano De Grandis, e a seguire Goleador, con Giorgia Cenni, Marco Nosotti e nuovamente Stefano De Grandis. La domenica sera torna Campo Aperto Domenica, con Leo Di Bello alla conduzione insieme a Luca Marchetti, Marco Nosotti e Paolo Ciarravano mentre chiude la giornata il tradizionale appuntamento con Il Club, con Fabio Tavelli in compagnia di Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Marco Bucciantini. Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech. Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

