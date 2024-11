Dove vedere Como-Fiorentina

La partita Como-Fiorentina valida per la 13^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 24 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Fiorentina

Il Como ha vinto tre degli ultimi cinque incontri di Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P), tuttavia, il successo più recente è un 3-2 datato 18 dicembre 1988. La Fiorentina ha vinto le ultime tre gare contro il Como tra Serie A e B e non ha mai registrato più successi consecutivi contro questa avversarie tra queste due competizioni. Il Como è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime sette gare casalinghe di Serie A contro la Fiorentina (3V, 4N); più in generale, tra le avversarie affrontate più di 10 volte in casa nel torneo, la Viola è quella contro cui i lariani hanno perso di meno (solo due ko in 12 confronti). La Fiorentina ha vinto tutte le ultime sei gare di campionato e solo una volta nella sua storia ha trovato il successo in più incontri di Serie A di fila nel corso di una singola stagione: otto, tra febbraio e aprile 1960. Nonostante il Como sia rimasto imbattuto in sei delle 12 gare di questo campionato (2V, 4N), è l’unica formazione che non ha tenuto la porta inviolata nel torneo in corso; solo due volte nelle 13 precedenti partecipazioni in Serie A i lariani non hanno registrato alcun clean sheet nelle prime 13 giornate: nel 1981/82 e nel 2002/03. Dovesse tenere la porta inviolata contro il Como, la Fiorentina registrerebbe cinque clean sheet consecutivi fuori casa per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo esserci riuscita tra settembre e novembre 2007. Solo la Lazio (21) ha ottenuto più punti della Fiorentina (18) contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A; inoltre, solo l’Atalanta (22) ha realizzato più reti dei viola (19 come i biancocelesti) contro queste squadre nel torneo in corso.