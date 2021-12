Si è conclusa con la gara di Empoli l'esperienza all' Udinese di Luca Gotti . L'allenatore è stato esonerato dopo il ko del Castellani, un pesante 3-1 che ha aggravato ulteriormente la sua posizione dopo un periodo negativo. La squadra bianconera, infatti, ha ottenuto appena 2 punti nelle ultime quattro gare e ha conquistato una sola vittoria (il 7 novembre in casa contro il Sassuolo) nelle ultime 13 giornate. Troppo poco secondo la società del patron Gino Pozzo, che è arrivato a Udine proprio per incontrare Luca Gotti e comunicargli l'esonero. Una decisione arrivata dopo ora di riflessioni, iniziate subito dopo la sconfitta di Empoli. Lo stesso Pozzo ha poi incontrato Gabriele Cioffi , vice dello stesso Gotti, per nominarlo allenatore ad interim.

Chi sarà il nuovo allenatore?

Si attende ora la decisione definitiva per la successione, l'Udinese sta valutando le varie opzioni per riempire la casella lasciata vacante dall'esonerato Gotti. Un candidato molto forte è Paco Jemez, allenatore che ha già lavorato con Pozzo al Granada. Viva anche la tentazione Stankovic: l'ex calciatore dell'Inter è stato già in passato a Udine come vice di Stramaccioni, al momento è legato alla Stella Rossa ma potrebbe liberarsi il 15 dicembre per poi essere libero di firmare per un nuovo club. Sullo sfondo restano le piste italiane, in primis quella che porta a Rolando Maran, anche se con l'ex allenatore del Cagliari non ci sono ancora stati dei contatti.