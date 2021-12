Premiato con la targa Vittorio Pozzo al Golden Boy 2021, l'attuale allenatore del Tottenham torna sui suoi due anni in nerazzurro: "Mi era stato chiesto di tornare a vincere il titolo e siamo stati tutti bravi. In due anni è stato fatto un buon lavoro. L'Inter è una squadra molto competitiva e secondo me lo sarà per tanti anni"

Serata di gala per la premiazione del Golden Boy 2021, sul palco della "Nuvola Lavazza" di Torino. Presente alla serata, seppur in collegamento, anche Antonio Conte, premiato dalla giuria con la targa Vittorio Pozzo. L'attuale allenatore del Tottenham è tornato sul suo biennio all'Inter, concluso con la conquista dello scudetto dopo 11 anni: "Sono stati due anni molto intensi all'Inter. Due anni che ho vissuto in maniera molto intensa, con grande entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di cercare di riportare l'Inter a vincere il titolo e siamo stati bravi tutti, io, lo staff, i calciatori e i dirigenti. Siamo arrivati anche a fare una finale di Europa League e in due anni penso che sia stato fatto un buon lavoro. L'Inter adesso è una squadra molto competitiva e secondo me lo sarà per molti anni".