Piccolo incidente per Simone Inzaghi dopo la vittoria 4-0 contro il Cagliari, che ha permesso all'Inter di portarsi in testa alla classifica. L'allenatore dell'Inter è infatti scivolato dalle scale che portano agli spogliatoi di San Siro al termine del match. Un episodio che ha ricordato lo scivolone di Inzaghi nel marzo 2018, per celebrare la qualificazione ai quarti di Europa League della Lazio (nel video)