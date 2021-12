L'allenatore della viola commenta il pareggio maturato contro la squadra di Dionisi e l'episodio della sostituzione che Vlahovic non ha gradito: "Non era contento ma abbiamo fatto già pace e mi offrirà una cena. Complimenti ai miei ragazzi per la reazione dopo lo 0-2, dispiace perché in dieci uomini siamo rimasti un po' bloccati. Ci teniamo il punto, questa squadra sta crescendo settimana dopo settimana"

Pareggio in rimonta per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che dopo aver concluso il primo tempo contro il Sassuolo sotto di due reti, nei secondi 45 minuti ha recuperato il risultato grazie a Vlahovic e Torreira. Al termine del match l'allenatore della viola parla anche dell'attaccante serbo, che dopo aver eguagliato il record di gol realizzati in un anno solare (33) detenuto con Cristiano Ronaldo, non ha gradito la sostituzione all'88': "Non è stato contento di uscire, ma abbiamo fatto pace, mi offrirà una cena. Con Boga e Defrel c'era da stare attenti, mancavano tre minuti e non si poteva concedere un uomo sopra la linea della palla. Dusan avrebbe dettato qualche pallone in verticale, ma se non gli fosse arrivata tra i piedi avremmo difeso con soli 2 uomini".