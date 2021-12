Il difensore olandese fissa gli obiettivi dei nerazzurri per il 2022: "Siamo in testa alla classifica e dopo tanto tempo abbiamo raggiunto gli ottavi di Champions. Vincere lo scudetto è stato bello, ma vogliamo sempre di più. Liverpool? Sono molto forti, ma noi ci stiamo preparando al meglio"

L'Inter ha chiuso il girone d'andata con titolo di campione d'inverno, ma in casa nerazzurra nessuno pensa che il lavoro sia già stato fatto. L'obiettivo è quello di arrivare al termine della stagione in testa alla classifica, conquistando il secondo scudetto consecutivo, il ventesimo della storia dell'Inter che porterebbe alla seconda stella sulle divise nerazzurre. Un obiettivo fissato anche da Stefan De Vrij, intervenuto ai microfoni del quotidiano olandese Algemeen Dagblad: "Vincere lo scudetto è stato bello, ma quello che ho notato nello spogliatoio dell'Inter è che nessuno si sente appagato. Vogliamo sempre di più. Siamo in testa alla classifica di Serie A e dopo tanto siamo tornati agli ottavi di Champions League. C'è ancora tanto da vincere, l'Inter vuole la seconda stella e per raggiungerla ci vuole un altro scudetto".