Genoa, Sheva è guarito: in panchina col Sassuolo

L'allenatore ucraino, rimasto bloccato a Londra dopo la positività al Covid, è tornato negativo: salvo imprevisti, sarà regolarmente in panchina per la sfida tra Sassuolo e Genoa in programma giovedì alle ore 16.30 (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251)

Andriy Shevchenko è guarito dal Covid-19. L’allenatore del Genoa, risultato positivo a un tampone molecolare effettuato lo scorso 27 dicembre, si è infatti negativizzato ed è pronto a riprendere il suo posto alla guida del club rossoblù. L’ucraino, rimasto bloccato a Londra una volta saputo di aver contratto il virus, ha fatto rientro in Italia subito dopo la notizia della negatività al tampone e salvo imprevisti sarà regolarmente in panchina per Sassuolo-Genoa, gara di campionato in programma giovedì alle ore 16.30 al Mapei Stadium e trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.