Juventus, Pavel Nedved positivo al Covid

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved è positivo al Covid-19. Come riportato dall'ANSA, Nedved ha ricevuto l'esito positivo dal tampone cui si era sottoposto. Nessun problema per la squadra di Massimiliano Allegri, infatti il dirigente non ha avuto contatti con gli altri bianconeri.