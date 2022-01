Bologna, Torino e Udinese non potranno scendere in campo a causa della quarantena obbligatoria imposta dalle Asl locali. La Salernitana, invece, punta a giocare contro il Verona dopo un nuovo giro di tamponi nella giornata di venerdì

Neanche il tempo di mettere da parte l'ultimo turno di Serie A che la 21ª giornata è già alle porte: domenica 9 gennaio le formazioni del massimo campionato italiano torneranno in campo. O meglio, solo alcune giocheranno di nuovo. Sì perché, così come accaduto per la 20ª, alcune squadre sanno già che non potranno disputare regolarmente il loro impegno. Le disposizioni delle varie Asl, infatti, impediscono a Bologna, Torino e Udinese di affrontare rispettivamente Cagliari, Fiorentina e Atalanta a causa della quarantena da rispettare dopo i focolai scoppiati all'interno dei club nei giorni scorsi.