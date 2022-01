Dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia nel derby salvezza, il presidente del club rossoblù a Sky Sport 24: "Sono amareggiato per i tifosi e per me, lo spettro Serie B? Abbiamo messo tutto in conto". L’allenatore è in discussione? Il medico-primario Zangrillo fa un paragone legato al suo lavoro: "Tutti noi siamo in discussione ma, faccio un esempio, quando qualcosa non va in reparto, non facciamo fuori il primario"

Dall’arrivo di Shevchenko, il Genoa ha vinto una sola volta (1-0 contro la Salernitana, in Coppa Italia). Con la sconfitta contro lo Spezia, sono tre i pareggi e sei i ko in campionato. Un cammino che difficilmente può portare alla salvezza. Al termine della partita, il presidente Alberto Zangrillo ha parlato a Sky Sport 24: "Sono molto amareggiato e dispiaciuto, per i nostri tifosi e per me. Perché é una serata negativa in un momento molto difficile. Probabilmente é uno dei momenti più difficili degli ultimi anni per il Genoa – ha detto -, ma se mi demoralizzassi in una serata così, avrei potuto fare a meno di accettare l'incarico quando mi è stato proposto. Lo spettro Serie B? Abbiamo messo in conto tutto. Il mister in discussione? Faccio un esempio: quando qualcosa non va in reparto, non facciamo fuori il primario. Tutti noi siamo in discussione, io il primo. L'analisi del momento difficile riguarda tutti, perciò anche l'allenatore e i giocatori. Tutti. Adesso dobbiamo essere attivi sul mercato per correggere una situazione che effettivamente sta diventando difficile".