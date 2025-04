Infortunio Vlahovic: al J-Medical per gli esami

L'attaccante bianconero è arrivato al J-Medical nella mattinata di giovedì per gli esami: era stato sostituito nell'intervallo di Parma-Juventus per un problema alla parte anteriore della coscia destra. Tudor dopo la partita aveva detto: "Dusan è uscito per un piccolo fastidio"

Dusan Vlahovic è arrivato nella mattinata di giovedì 24 aprile al J-Medical per sottoporsi ai classici esami di rito dopo il problema partito nel match della 33^ giornata contro il Parma. L'attaccante serbo era stato sostituito nell'intervallo del match del Tardini per un problema alla parte anteriore della coscia destra. "Dusan è uscito per un piccolo fastidio", aveva quindi dichiarato Tudor nel post gara.

La Juve senza Vlahovic e le ultime 5 in calendario

Vlahovic ha patito già due infortuni muscolari in stagione, saltando due gare di campionato a novembre e due a gennaio, tutte in trasferta e tutte finite in pareggio (contro Milan, Lecce, Torino e Atalanta). Quest'anno è a quota nove gol in ventisei partite di campionato, quattordici in trentotto considerando tutta la stagione. Capitolo calendario Juve: sono cinque le partite rimaste: i bianconeri saranno impegnati in due gare all'Allianz Stadium (Monza e Udinese) e in tre trasferte (Bologna, Lazio e Venezia).