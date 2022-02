Ottime notizie per José Mourinho, che in vista della ripresa del campionato potrà contare nuovamente sul suo capitano. Test atletici ok per Pellegrini, che ha lavorato a Trigoria e sarà a disposizione per la prossima sfida con il Genoa e per i quarti di Coppa Italia contro l'Inter. Era indisponibile dallo scorso 16 gennaio, quando nel riscaldamento della gara contro il Cagliari si fermò a causa di un risentimento alla cicatrice di un vecchio infortunio al quadricipite

Tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia prima della sosta e un recupero importantissimo in vista della ripresa: momento positivo per la Roma e José Mourinho, che può sorridere per il ritorno imminente di Lorenzo Pellegrini . Nella giornata di martedì 1 febbraio, infatti, pur non avendo ancora lavorato sul campo, il capitano giallorosso ha svolto i test atletici che ne hanno evidenziato il completo recupero. Pellegrini era assente dallo scorso 16 gennaio, quando si fermò durante il riscaldamento prima della gara contro il Cagliari a causa di un risentimento sulla stessa cicatrice dell'infortunio al quadricipite destro che lo aveva già costretto a uno stop di un mese a dicembre. Il centrocampista sarà a disposizione per la prossima partita di campionato, in programma sabato 5 febbraio all'Olimpico contro il Genoa , e per i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter in partita secca martedì 8 febbraio.

La stagione di Pellegrini

SERIE A

Come cambiano le 20 squadre di A dopo il mercato

Una notizia importantissima per Mourinho, che potrà dunque nuovamente contare sul suo capitano, tassello fondamentale nello scacchiere giallorosso. Nonostante qualche stop per infortunio, in questa annata Pellegrini è stato uno dei giocatori dal maggior rendimento: per il numero 7 ben 6 gol e 4 assist in 15 presenze in campionato con la Roma, oltre a 2 gol in 3 apparizioni nella fase a gironi di Conference League. Ora toccherà nuovamente a lui provare a trascinare in alto i giallorossi in questa seconda parte di stagione.