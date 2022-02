L'amministratore delegato rossonero ha parlato dall'Expo di Dubai del progetto del nuovo stadio: "Grazie ai nuovi impianti il calcio in Inghilterra è arrivato a livelli altissimi. In Italia si è rimasti indietro a causa dei mancati investimenti nelle infrastrutture. San Siro è ormai vecchio e di cemento, il nuovo stadio di Milano sarà privato e accessibile ogni giorno, non solo per le partite"

" Dobbiamo necessariamente costruire uno stadio nuovo ". Parole chiarissime quelle dell'amministratore delegato del Milan , Ivan Gazidis . In visita all'Expo di Dubai, il dirigente rossonero ha parlato della necessità di investire nelle infrastrutture sul modello inglese per tornare a competere con i top club europei e si è detto soddisfatto dell'approvazione ottenuta dal progetto del nuovo stadio di Milano: "I nuovi stadi sono accessibili a tutti - ha detto Gazidis -, e la trasformazione degli impianti ha radicalmente cambiato il calcio in Inghilterra , rendendo la Premier una sorta di Super League. Il calcio italiano, invece, è calato perché le società non hanno investito in infrastrutture . Poter costruire un nuovo stadio verde e sostenibile a Milano è qualcosa di straordinario e ed è fondamentale per tornare al top, sia sul campo che fuori . Sono coinvolto da tre anni in prima persona nel progetto dello stadio e finalmente abbiamo ottenuto l'approvazione: sarà totalmente privato ".

Il nuovo impianto e non solo, "perché non stiamo costruendo solo lo stadio di Milano - ha proseguito Gazidis -, ma stiamo anche rivalutando e sviluppando tutta la zona adiacente. San Siro è unico, ma è ormai vecchio e di cemento. Il nuovo stadio, invece, sarà sempre accessibile, 365 giorni l'anno e non solo in quello della partita. Per questo motivo non si tratta solo di calcio". Infine l'ad rossonero ha parlato del suo arrivo al Milan: "Ho avuto l'onore di arrivare qui tre anni fa, quando il club affrontava un brutto periodo. Ma il Milan è un brand globale con milioni di tifosi e non c'era un progetto migliore per me". Chiusura sull'importanza della qualificazione in Champions: "Entrare in Champions League o no fa la differenza dal punto di vista finanziario. Questa cosa può avere un impatto importante sui club, portandoli a prendere decisioni sbagliate. Come ad esempio la Super League? Sì".