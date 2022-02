Pisani, 25 anni dalla morte: l'Atalanta lo ricorda

La carriera di Pisani

Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, dopo un'esperienza nella società satellite dei nerazzurri del Margine Coperta Pisani, attaccante classe '74, aveva esordito in Serie A appena diciassettenne nella stagione 1991/92 con Bruno Giorgi in panchina. Allenato anche da Marcello Lippi, dopo un prestito al Monza in Serie B era tornato a Bergamo nella squadra allenata da Emiliano Mondonico. Nel campionato 1995/96 aveva collezionato in Serie A 26 presenze e 4 gol. Nella sua giovane carriera aveva vinto anche uno scudetto Primavera e un Trofeo di Viareggio nel 1993 con Cesare Prandelli in panchina.