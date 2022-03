Buone notizie per Spalletti, che in vista dello scontro scudetto contro i rossoneri ritrova l'attaccante messicano e il centrocampista camerunense. Lozano e Anguissa hanno svolto l'ultima seduta di allenamento in gruppo e saranno a disposizione per il big match del Maradona

La partita contro il Milan è una di quelle che può dare una svolta importante alla stagione e in vista dello scontro diretto al vertice del campionato contro i rossoneri Luciano Spalletti può sorridere. Buone notizie per l'allenatore del Napoli, che ha ritrovato a Castel Volturno due giocatori fondamentali per le rotazioni della formazione azzurra. Sia Hirving Lozano che 'Frank' Anguissa, infatti, hanno svolto tutta l'ultima seduta di allenamento in gruppo e sono dunque recuperati per il big match in programma domenica 6 marzo - alle 20:45 - allo stadio 'Maradona'. L'attaccante messicano è out da inizio febbraio a causa di una lussazione alla spalla riportata durante gli impegni con la sua Nazionale, il centrocampista camerunense aveva invece accusato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro nel corso della gara di andata dei playoff di Europa League contro il Barcellona.