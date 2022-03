Sarri: "In ripresa? Qualcuno non ci vede da mesi"

L'allenatore biancoceleste è apparso sereno e soddisfatto della partita dei suoi: "Sono contento, ma qualcuno mi sa che non ci guarda da mesi, perché è da dicembre che stiamo andando così. Ora la squadra si sta esprimendo con una discreta continuità". Ma ci sono ancora aspetti su cui lavorare: "Il gol preso domenica scorsa contro il Napoli è qualcosa di incredibile". Felipe Anderson: "Lotteremo per la Champions League" CAGLIARI-LAZIO 0-3, HIGHLIGHTS Condividi

La Lazio torna alla vittoria in Serie A grazie al 3-0 ottenuto a Cagliari e ritrova i tre punti in campionato che mancavano dal 12 febbraio (3-0 al Bologna). Da un 3-0 a un altro. Questo il commento di Maurizio Sarri, intervenuto nel postmatch ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto, ma c'è qualcuno che non ci sta guardando da mesi, perché è da dicembre che stiamo andando così. La squadra ormai si sta esprimendo su buoni livelli con una discreta continuità. A volte abbiamo trovato squadre molto forti che hanno fatto partite di livello e non siamo riusciti a vincere. Ma è tanto che stiamo crescendo". La Lazio ora avrà più possibilità di poter lavorare sulla continuità, dopo l'eliminazione in Europa League che permette alla squadra di Sarri di potersi concentrare esclusivamente sul campionato: "L'Europa League con quel calendario rendeva difficili le cose. Credo sia normale che noi abbiamo perso più punti dopo i match del giovedì sera".

Il gol subito contro il Napoli non va giù a Sarri leggi anche Immobile come Piola: 143 gol in A con la Lazio La bella vittoria di Cagliari non distoglie Sarri dal lavoro che ancora deve essere fatto dalla sua squadra: "Dobbiamo ancora migliorare su alcune cose: il gol preso con il Napoli non si può prendere, ed è qualcosa di incredibile. Abbiamo perso punti lasciati per strada: penso anche a Bergamo, o contro l'Udinese. E' qui dove non abbiamo avuto la giusta attenzione. Sono piccoli particolari che però sono costati tanti punti".

"L'anno in cui CR7 ha segnato di più in Italia è stato con me" leggi anche Immobile raggiunge Vlahovic: classifica marcatori In studio, Alessandro Bonan ha chiesto a Sarri anche un chiarimento sul posizionamento richiesto a Cristiano Ronaldo da Sarri quando i due erano insieme alla Juventus: "Lui mi diede la sua disponibilità di giocare anche al centro dell'attacco, ma non amava farlo sempre. Comunque, l'anno in cui Cristiano ha segnato di più in Italia è stato con me".