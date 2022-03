. Seconda vittoria di fila per la Roma di Mourinho (oggi squalificato) e aggancio in classifica a quota 47 punti sull'Atalanta, che ha ancora una partita in meno. Decide il ventesimo centro stagionale di Abraham che aveva già firmato l'ultimo 1-0 sullo Spezia. Assist per Zaniolo. Nel finale espulsi per doppio giallo De Roon e Mkhitaryan, salteranno i match contro Genoa e Udinese. Terzo ko nelle ultime cinque di campionato per Gasp.