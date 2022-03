Cagliari, Pavoletti positivo al Covid

Dopo Marin (positivo in nazionale), anche l'attaccante rossoblù è risultato positivo al tampone: non ci sarà per la sfida di domenica contro l'Udinese alla Dacia Arena

Un alto caso di positività al Covid in casa Cagliari. La società rossoblù, infatti, ha comunicato che Leonardo Pavoletti è risultato positivo al tampone e si trova già in isolamento: "Il Cagliari Calcio comunica che Leonardo Pavoletti, a seguito dei test sanitari programmati dal Club, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente isolato ; informate le autorità competenti". Cagliari che dunque dovrà sicuramente rinunciare al suo attaccante per la sfida di domenica pomeriggio contro l’Udinese alla Dacia Arena. Quella di Pavoletti è la seconda positività tra i calciatori del Cagliari: nei giorni scorsi, infatti, è risultato positivo durante il ritiro con la propria nazionale anche il centrocampista Razvan Marin.

Otto gare per la salvezza: gli impegni del Cagliari

leggi anche

Tutti i casi Covid squadra per squadra in Serie A

Cagliari che in queste ultime otto partite di campionato si gioca la permanenza in Serie A. La squadra allenata da Mazzarri attualmente si trova al quartultimo posto con 25 punti, tre in più rispetto a Venezia (la squadra di Zanetti deve recuperare una gara) e Genoa. Nel prossimo turno il Cagliari affronterà l’Udinese in trasferta, poi avrà due gare interne contro Juventus e Sassuolo. Il 24 aprile l’importantissimo match contro il Genoa al Ferraris, poi la gara all’Unipol Domus contro il Verona e la successiva trasferta contro la Salernitana. Nelle ultime due di campionato, invece, il Cagliari sfiderà l’Inter in Sardegna, mentre negli ultimi 90’ se la vedrà con il Venezia al Penzo, in un match che potrebbe risultare fondamentale per mantenere la categoria.