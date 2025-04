La morte di Papa Francesco è destinata a portare grandi cambiamenti al mondo della Chiesa cattolica, con il Conclave per le nuove elezioni (qui tutti i passaggi), ma ha avuto conseguenze in termini organizzativi anche sul mondo del calcio italiano. Dopo lo spostamento delle quattro partite di Serie A dal lunedì di Pasquetta a mercoledì alle 18.30 (oltre alle gare degli altri campionati nelle serie minori), anche la 34^ giornata rischia di dover subire delle modifiche. In particolare si tratta delle partite di sabato 26 aprile, giorno in cui sono stati fissati i funerali del Pontefice, con Lazio-Parma a rischio rinvio per motivi di ordine pubblico. Il match è in programma alle 20.45 ma, nello stesso giorno delle esequie, lo spiegamento di forze dell'ordine sarà concentrato in larga parte nei pressi della Basilica di San Pietro, per garantire la sicurezza dell'evento a tutti i fedeli che accorreranno verso il Vaticano (afflusso che sarà coordinato dal Capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano). Non ci sarebbe, dunque, la stessa forza ed efficacia necessaria per assicurare il regolare svolgimento della partita, con i tifosi di entrambe le squadre attesi all'Olimpico. Si attende la comunicazione ufficiale della Lega Serie A, con la sfida che dovrebbe essere spostata a lunedì.