L'attaccante argentino è tornato al gol contro lo Spezia: "Sono tranquillo perché lavoro per la squadra, ma dall'esterno tanti parlano. Io non ascolto e do sempre tutto per l'Inter. Sapevamo dell'importanza di questa partita e dei tre punti, è stato fondamentale portarli a casa. Abbiamo perso qualche punto per strada, ma ora siamo tornati ai nostri livelli"

Nelle ultime 12 partite di campionato, Lautaro Martinez aveva segnato solo contro la Salernitana (tripletta). L'argentino, nonostante la panchina iniziale, ha ritrovato la via della rete nella gara contro lo Spezia, contribuendo al successo per 1-3 che ha permesso all'Inter di ottenere la terza vittoria consecutiva. Un messaggio forte al campionato dalla squadra di Simone Inzaghi, un messaggio forte ai tifosi nerazzurri da parte di Lautaro Martinez: "Io sono tranquillo, perché lavoro sempre per la squadra, per dare una mano ai miei compagni. Sono concentrato, anche se all'esterno tanti parlano. Io non ascolto, penso alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all'Inter. Io per l'Inter do sempre il massimo e continuerò a farlo", le sue parole a Inter TV dopo la partita.