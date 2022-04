L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro lo Spezia: "Vittoria di maturità e lucidità, non era semplice. I quattro attaccanti sono compatibili tra loro, sono felice". E su D'Ambrosio e Gosens: "D'Ambrosio non ha mai sbagliato una partita, Gosens è pronto e a breve arriverà il suo momento" SPEZIA-INTER 1-3, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Terza vittoria consecutiva per l'Inter, che continua la striscia positiva dopo la vittoria in casa della Juventus. Soddisfatto della vittoria anche Simone Inzaghi, che nel post partita ha dichiarato: "È stata una vittoria di maturità e lucidità. Non era semplice qui, lo sapevamo, anche perché il pubblico ha dato un gran supporto allo Spezia, ma siamo stati bravi - ha detto l'allenatore dell'Inter - Nei primi dieci minuti del secondo tempo eravamo bloccati e abbiamo rischiato qualcosa, ma ci sta. Vincere era fondamentale". Inzaghi ha poi parlato anche dell'importanza di avere tutta la rosa a disposizione come accaduto oggi: "Penso che sia importante avere risorse in panchina. Oggi dopo tanto tempo eravamo tutti a disposizione e avevo possibilità di scegliere. Hanno iniziato Correa e Dzeko, che a mio avviso hanno fatto una grande partita, e hanno finito Sanchez e Lautaro che hanno fatto gol - spiega Inzaghi - Loro sono tutti compatibili tra loro, hanno tutti giocato insieme. Poi tocca a me scegliere la coppia migliore. Vedremo chi giocherà nel derby, è ancora presto per decidere". Inzaghi ha poi parlato anche delle tante occasioni create dalla sua squadra: "Ci piace andare sempre in verticale e giocare in questo modo. Abbiamo creato tanto ora che abbiamo vinto, ma anche prima lo facevamo e lo dicono i numeri. La pressione c'è sempre, è normale. Abbiamo perso qualche punto negli ultimi mesi, ma avevamo un calendario molto fitto e ci sta".

"D'Ambrosio non ha mai sbagliato una partita" leggi anche Barella è ovunque, Lautaro scatenato: le pagelle L'allenatore nerazzurro si è poi soffermato anche sull'importanza di altri giocatori in rosa: "De Vrij era pronto per giocare, ma D'Ambrosio non ha mai sbagliato una partita quando è stato chiamato in causa. Lui come tanti altri che giocano meno. Anche Gosens è già pronto, si sta allenando bene e presto arriverà il suo momento, come per Caicedo". Infine Inzaghi si è soffermato anche dell'importanza di Brozovic per l'Inter: "È un uomo fondamentale per noi, oggi lo marcavano a uomo ma sia Barella che Calhanoglu sono stati bravi a ruotare e a farci giocare. In occasione del gol ho guardato Dimarco, gli avevo detto ieri che Brozovic doveva tirare di più perché non segnava da tanto".