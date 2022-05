Milan o Inter, i programmi delle eventuali feste scudetto

Un solo punto separa il Milan dallo scudetto che manca dal 2011. Sabato 21 ci sarà la classica rifinitura della vigilia, nel pomeriggio (con orario ancora da definire) la conferenza stampa di Stefano Pioli e poi la partenza per Reggio Emilia in treno . Rossoneri in campo domenica alle 18 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. E qui finiscono le certezze e iniziano le ipotesi sull'eventuale festa scudetto. Il Milan potrebbe tornare in pullman nel capoluogo lombardo, destinazione Casa Milan , per incontrare lì i tifosi rossoneri. Lunedì 23 maggio, invece, la squadra vincitrice del campionato sarà ricevuta al comune di Milano dal sindaco Beppe Sala, intorno alle 17. Poi, in caso di vittoria rossonera, possibile pullman scoperto in giro per la città con tappa finale al Duomo .

Il programma dell'Inter

Logisticamente è più facile da organizzare, giocando i nerazzurri in casa. Statisticamente è ipotesi meno probabile e, anche per questo, da casa Inter al momento non filtrano particolari programmi. Se sarà scudetto lo sarà in un San Siro ancora una volta tutto esaurito (74 mila spettatori): lì eventualmente andrà in scena la prima parte della festa. La cerimonia di consegna della coppa dello scudetto e poi la festa coi tifosi, stavolta dentro e non fuori dallo stadio, come successo 12 mesi fa. Niente pullman scoperto alla domenica, quello eventualemente potrebbe andare in scena il giorno dopo, quando sarebbe in programma l'incontro col sindaco Sala (alle 17 di lunedì in comune).