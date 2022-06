L'allenatore biancoceleste ha prolungato il suo contratto con la società di Lotito, originariamente in scadenza al termine della prossima stagione, fino al 30 giugno 2025

Continua il rapporto tra la Lazio e Maurizio Sarri. L'ex allenatore di Empoli, Napoli e Juventus, infatti, ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il club biancoceleste. A comunicare l'ufficialità dell'operazione è stata la società di Lotito: "La S.S. Lazio comunica che il tecnico Maurizio Sarri ha rinnovato il contratto con il Club prolungando la scadenza dell'accordo fino al 2025" si legge nel breve comunicato. Sarri, dunque, ha prolungato il suo contratto con la Lazio, originariamente in scadenza al termine della prossima stagione, per altri 2 anni.