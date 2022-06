Uno stile di nuotata piuttosto improbabile quello messo in mostra da Marcelo Brozovic durante le sue vacanze: il centrocampista dell'Inter si paragona scherzosamente a Michael Phelps, ex nuotatore statunitense e atleta con più medaglie in bacheca della storia delle Olimpiadi. La risposta dell'ex compagno Ranocchia non si fa attendere: "Che sirenetta". Anche il connazionale Kovacic commenta con due emoticon inequivocabili. GUARDA IL VIDEO