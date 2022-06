I giocatori ceduti dal Napoli al Lille

Con il Lille, a margine dell’affare Osimhen, il Napoli aveva anche intavolato un’operazione che comprendeva il trasferimento di 4 giocatori del Napoli in Francia: il portiere Karnezis e 3 Primavera: Claudio Manzi (difensore centrale classe 2000), Ciro Palmieri (attaccante 2000, in passato seguito anche dal Chelsea) e e Luigi Liguori (attaccante '98, l’anno prima in prestito alla Fermana in Serie C). Per i 4 giocatori il Lille ha pagato al Napoli 20 milioni di euro