Il cammino del Napoli nella Serie A 2022/23

Si riparte da Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha chiuso al 3° posto il suo primo campionato con gli azzurri. Si attendono novità dal mercato estivo, ma la società targata De Laurentiis può già studiare la nuova Serie A dopo la compilazione del calendario. La stagione 2022/23 inizia a Verona, subito un esame impegnativo per il Napoli che ha vinto le ultime cinque d'esordio in A (serie aperta più lunga tra le 20 del campionato) e che è sempre andato in gol da 14 debutti a questa parte. Prima della chiusura del mercato c'è l’ostacolo Fiorentina al Franchi (alla 3^), mentre l’inizio dell’avventura in Champions (6-7 settembre) è preceduto dalla trasferta contro la Lazio. A metà settembre va segnato l’impegno a San Siro col Milan (7^ giornata), ma sono le trasferte nei big match a segnare il girone d'andata degli azzurri: all’Olimpico contro la Roma a fine ottobre e sul campo dell'Atalanta a inizio novembre quando gli azzurri avranno appena concluso i gironi di Champions. Le sfide casalinghe contro Empoli e Udinese precedono la sosta per i Mondiali (21 novembre-18 dicembre) che chiude il 2022 della Serie A. Si riparte a gennaio con un’altra trasferta complicata, l'Inter alla 16^, prima di chiudere l’andata contro Sampdoria, Juventus in casa (a stretto giro con gli ottavi di Coppa Italia) e all’Arechi con la Salernitana. Il calendario asimmetrico mescola le carte nel girone di ritorno dove il Napoli riparte contro la Roma ma avrà una ripartenza morbida che coincide con l'inizio della fase a eliminazione diretta della Champions. Quando saranno gli altri big match? Attenzione a marzo dove a Napoli giocheranno Lazio (25^), Atalanta (26^), mentre ad aprile toccherà a Milan (28^) prima della trasferta a Torino contro la Juventus (31^). Per le sfide decisive si torna al 'Maradona' a maggio contro Fiorentina (34^) e Inter (36^), ultimi impegni a Bologna e in casa contro la Sampdoria.