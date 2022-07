Il giocatore del Milan su Instagram commenta la vicenda in cui è stato coinvolto dopo lo scambio di persona e il fermo da parte della polizia, ripreso da un video che ha fatto molto discutere: "Il problema non è l'errore ma la metodologia utilizzata. Potevano esserci conseguenze gravi se non avessi mantenuto la calma o se non mi avessero riconosciuto"

"Il problema non è l'errore ma la metodologia utilizzata . Mi sono ritrovato l'arma ad un metro da me e del passeggero. Ci hanno chiaramente messo in pericolo a prescindere dalle ragioni che hanno portato a fare questo".

vedi anche

Bakayoko vittima di uno scambio di persona

A parlare è Tiemoué Bakayoko che, qualche giorno dopo essere stato fermato in pieno centro a Milano da alcuni poliziotti che pistole in pugno l'hanno prima costretto a scendere dalla macchina nella quale stava viaggiando e l'hanno poi perquisito, spaventando e puntando l'arma anche verso le persone che erano insieme a lui, è tornato sull'episodio diventato virale anche grazie a un video che ha ripreso la scena. Commentando la vicenda con una serie di video in francese nelle stories sul suo profilo Instagram, il giocatore del Milan ha spiegato:

"Buongiorno a tutti, spero vada tutto bene. Registro un piccolo video riguardante gli avvenimenti recenti e sul video che avete potuto vedere sui social che mi vedeva oggetto di un controllo, di un arresto. Le autorità di Milano hanno comunicato recentemente che si è trattato di un errore dei poliziotti che si sono resi conti sul momento. L’errore in sé non mi pone problemi, ma la maniera sì. Perché non fare un semplice controllo comunicando?”

“Nel video che si trova sui social non si vede tutto, anzi credo sia la parte più “tranquilla” di tutto quello che è successo. Mi sono trovato con una pistola puntata ad un metro da me e dal passeggero. Ci hanno messo chiaramente in pericolo a prescindere dalle ragioni che hanno portato a fare questo. L’errore è umano, ma non so cosa sarebbe successo se non avessi avuto la possibilità di farmi riconoscere per il mestiere che faccio”, ha aggiunto ancora il centrocampista.

“Ci sono delle domande da porre. Non è giusto mettere così a rischio la vita di una persona ed è il punto che voglio sottolineare, malgrado mi si dica che sia stato un errore. Le conseguenze potevano essere più gravi. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato messaggi di sostegno, mi ha fatto davvero piacere. Vi auguro una buona giornata ovunque voi siate nel mondo. A presto”, ha poi concluso il calciatore francese.