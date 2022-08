Davide Ferrerio è un 20enne innamorato del Bologna, in questo momento lotta per la vita all’ospedale 'Pugliese Ciaccio' di Catanzaro: è ricoverato in terapia intensiva, dopo essere stato picchiato a Crotone, lite che sarebbe scaturita per futili motivi. Sinisa Mihajlovic ha rivolto un messaggio al giovane tifoso rossoblù: "Mi dispiace per quello che è successo, noi tifiamo tutti per te: quando starai meglio sarai mio ospite a Casteldebole e allo stadio insieme alla squadra, ci divertiremo"

IL VIDEO DEL MESSAGGIO