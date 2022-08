Non era mai successo che le prime otto classificate della stagione precedente vincessero al debutto: ci riescono quest’anno Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Vincono anche Spezia e Torino regalando un altro dato statistico interessante: l’ultima volta in cui non c’è stato alcun pareggio alla prima giornata è stata nel 1971

