Berardi: "Champions? Non mi ha voluto nessuna big"

Ha scelto il modo migliore per festeggiare il rinnovo con il Sassuolo Domenico Berardi , che nell'anticipo di sabato sera contro il Lecce ha realizzato il gol vittoria per i neroverdi. "È stata una settimana importante - ha dichiarato l'attaccante nel post partita. Ho rinnovato con questa società che mi ha cresciuto fin da bambino , sono veramente contento e devo dire grazie alla famiglia Squinzi". Berardi poi parla del mercato avuto negli ultime stagioni: " L'ambizione di giocare in Champions League, da tre anni a questa parte, c'è sempre stata . Devo essere sincero, non ho mai trovato una squadra che facesse le coppe che mi volesse , quindi alla fine ho deciso di rinnovare con il Sassuolo perché mi ha dato tanto e devo ancora dare tanto indietro".

"Auguro il meglio a Raspadori"

leggi anche

Serie A, le partite di oggi

In seguito Berardi parla delle offerte rifiutate: "Questa società è una famiglia, io quando sono sereno sia mentalmente che fisicamente do il mio meglio. Questo non vuol dire che io non abbia mai avuto l'ambizione di giocare in grandi palcoscenici. Come dicevo prima, da tre anni a questa parte non ho mai avuto la possibilità di farlo, perché prima l'ho avuta ma ho rifiutato perché non ero ancora maturo. Negli ultimi 3 anni ho sempre cercato di dare il meglio ma non ho mai trovato la squadra giusta che puntasse su di me". In chiusura l'attaccante neroverde parla di Raspadori: "Giacomo ha delle qualità pazzesche, può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Ha talmente tante qualità che secondo me ha fatto la scelta giusta, gli auguro il meglio perché è un bravissimo ragazzo".