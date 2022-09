Due buone notizie per la Roma in vista del Monday Night di lunedì sera contro l'Empoli (diretta su Sky Sport Calcio e in 4K): recuperati Abraham (che partirà titolare) e Nicolò Zaniolo, che si è aggregato ai compagni nell'ultimo allenamento prima della partenza ed è stato convocato. Una risorsa in più a gara in corso per Mourinho, dopo l'infortunio alla spalla del 22 agosto contro la Cremonese

La notizia del ritorno di Tammy Abraham è fondamentale e partirà tra i titolari. Così come prezioso il recupero in extremis di Zaniolo tra i convocati, utile come cambio in più dalla panchina, dopo l'infortunio alla spalla dello scorso 22 agosto. L'ultimo allenamento ha confermato il pieno recupero di Abraham dopo il trauma contusivo, anche lui alla spalla, che lo aveva costretto a lasciare il campo a Udine e a saltare la trasferta in Bulgaria, nelle due partite in cui la squadra si è smarrita. Erano otto mesi che la Roma non perdeva due partite di fila. I 6 gol subiti in 180' hanno tolto alcune certezze, evidenziate da una fase difensiva penalizzata da errori sia individuali che collettivi. Un reparto difensivo ancora da registrare e un centrocampo senza cambio di passo e prevedibile.