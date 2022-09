Dopo il pesante ko della Dacia Arena contro l'Udinese e dopo la sconfitta contro il Ludogorets in Europa League, la Roma ha necessità di ripartire e affronta la non semplice trasferta del Castellani. Mou recupera Abraham. Gioca Celik sulla destra. Dybala e Pellegrini sulla trequarti. Zanetti sceglie Marin a centrocampo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD