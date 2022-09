Allegri sorride: riecco Locatelli e Rabiot

Dopo la sosta i bianconeri ricominciano dal Bologna nel posticipo dello Stadium per cercare il rilancio. Allegri ha ritrovato tutti i nazionali alla Continassa e può di nuovo contare sui due centrocampisti guariti dai rispettivi infortuni Condividi

L’urlo di Max: Juve, rialzati. Per uscire dal buio che ha avvolto la squadra, nel gioco e nella fiducia. Ma deve passare la notte…dello Stadium. Si ricomincia dal posticipo col Bologna e per accendere la luce Allegri ha in testa un doppio interruttore: mentale e tecnico. Dopo la pausa ci sono punti di riferimento chiari, galvanizzati dalla pausa per le nazionali.

Allegri, rientri e certezze Il leader è Bonucci pronto a dare la scossa ai compagni. Al suo fianco Bremer e in mezzo Paredes al quale Allegri chiede di prendere in mano il centrocampo che ritrova anche Locatelli e Rabiot. Forze fresche per gestire meglio la rosa alla vigilia di un mese da dentro o fuori in Champions. In campionato l’obiettivo è recuperare posizioni dopo una partenza lenta.