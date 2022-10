Fortunatamente illeso il centrocampista dell'Udinese, coinvolto nella notte in un incidente stradale dopo avere urtato un marciapiede. Intorno alle 3, Walace ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata e ha preso fuoco. Il brasiliano è uscito da solo dall'abitacolo senza gravi conseguenze, ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso. Come rende noto il club, il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Sottil in allenamento

INCIDENTE WALACE, COSA RESTA DEL MARCIAPIEDE IL GIORNO DOPO