L'esito degli esami dopo l'infortunio per il centrocampista del Napoli: elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nessuna lesione, due settimane di stop: il giocatore prosegue le terapie già cominciate

Come da programma, Frank Anguissa ha effettuato nelle ultime ore esami clinici dopo l'infortunio subito in Champions League contro l'Ajax. I test hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Non c'è lesione, dunque, il centrocampista resterà fuori almeno due settimane e proseguirà le terapie già cominciate.