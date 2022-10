Ha 51 anni ed è attualmente dirigente alla Spal, in Serie B. Nato a Palermo, in carrieraed ha vestito fra le altre le maglie di. Figlio d’arte (suo papà ha giocato negli anni ’60 con Roma e Venezia),ed aveva come idoli Rummenigge, Altobelli e Beccalossi.(“ricordo quella volta che partì dalla panchina contro la Fiorentina, seduto accanto a me… Allora ero un ragazzo e lo guardavo con soggezione. Una volta dovevo chieder una cosa a lui e… ho mandato avanti Francini”). Nel 1996 corona il sogno di trasferirsi proprio all’Inter, la sua squadra del cuore. Hodgson aveva appena fatto cedere Roberto Carlos e lui si sarebbe dovuto giocare la maglia con Alessandro Pistone. Ma si rompe quasi subito un ginocchio e il sogno si trasforma in incubo: “– ha raccontato qualche anno fa in un’intervista al Guerin Sportivo -.: non ho potuto vivere quell’esperienza da calciatore come avrei voluto a causa di un infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi da gioco. Nel mercato invernale di novembre andai in prestito al Bologna per cercare di rimettermi in pista. Feci talmente bene, che i rossoblù decisero di tenermi. Del nerazzurro mi resta addosso quella bellissima sensazione…”. Chiuso la carriera di calciatore nell’estate 2006 al Pavia, ha fatto l’esame da direttore sportivo e ha lavorato prima per il Bologna e poi per la Roma (al fianco di Bruno Conti nella gestione del settore giovanile), prima di abbracciare il progetto Spal nell’estate 2021.