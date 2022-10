Sorride il tecnico della Dea dopo la vittoria di Empoli: "Sono contento non solo per il risultato, ma anche per la prestazione. Stiamo crescendo". Riflettori puntati già sul big match della prossima settimana al Gewiss Stadium contro la capolista Napoli: "Non mi spaventano affatto, ma provo ammirazione per tutti, da Spalletti a Giuntoli". I complimenti arrivano anche per i propri giocatori: "Stanno capendo le mie scelte e mi danno massima disponibilità"

La prossima settimana big match al Gewiss Stadium tra i nerazzurri e il Napoli capolista. Il tecnico ha parole dolci per i futuri avversari: "Non ho paura del Napoli, ma provo grande ammirazione. Sia per Spalletti per il gioco dato alla squadra, che per Giuntoli per i giocatori presi, che per l'entusiasmo che hanno attorno. Già lo scorso anno sembrava la stagione buona per loro, incrocio le dita ma spero che sabato non facciano così bene".

Lookman e le scelte in attacco

Spazio anche al protagonista di giornata, Ademola Lookman, al quinto centro in campionato. Tra i nuovi acquisti, solo Kvaratshkelia ha avuto un impatto migliore del suo in termini di produzione offensiva: "Lookman mi dà tante soluzioni, mi sono accorto subito del suo potenziale. Non è solo un giocatore adatto a me, ma al calcio in generale. Più attaccanti in campo nelle prossime partite? l numero dei gol non è mai dettato dal numero degli attaccanti in campo, anzi spesso ci succede il contrario. Cerchiamo equilibri in attacco, dove vogliamo portare quanti più giocatori possibili. Stiamo recuperando Zapata, Muriel ultimamente ha fatto bene e Hojlund mi è piaciuto molto: non è affatto grezzo, è fastidioso, ha tecnica e fisico. Bisogna puntare su di lui". Con una rosa molto ampia, Gasperini sta riuscendo a coinvolgere a turno tutti gli interpreti: "I giocatori finora sono stati molto bravi, ho dovuto fare delle scelte, ridurre gli spazi di alcuni per lanciarne altri, ma tutti hanno capito e mi stanno dando molta disponibilità, anche perchè spesso il contorno non aspetta altro che creare disagi e malumori. Tutti insieme lavoriamo per l'Atalanta, se si migliora tecnicamente si hanno più possibilità di stare in alto. Vogliamo far crescere nuovi giocatori giovani, ma anche regalare altre gioie a quelli che sono qui da tanto tempo".