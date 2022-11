Inter, Lukaku va in Belgio per curarsi

Nel video le ultime news da Matteo Barzaghi: Romelu Lukaku si trova in Belgio per un primo contatto con la staff della Nazionale che vuole valutare le sue condizioni. In accordo con i medici dell'Inter, l'attaccante seguirà le terapie e all'inizio della prossima settimana si sottoporrà a un nuovo controllo che offrirà un quadro completo della situazione e delle tempistiche per il recupero. Per la Juve e il Bologna non potrà essere preso in considerazione, difficile vederlo in campo nell’ultima con l’Atalanta