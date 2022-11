Brozovic lavora in gruppo: ottimismo per la Juve

Cresce l'ottimismo in casa Inter per il recupero di Marcelo Brozovic in vista della sfida contro la Juve. Il centrocampista croato, fuori da un mese e mezzo (ultima partita con l'Inter quella persa sul campo dell'Udinese lo scorso 18 settembre) per un problema muscolare a una coscia rimediato nella sfida di Nations League tra Croazia e Austria del 25 settembre, è tornato ad allenarsi per gran parte della seduta odierna con il resto della squadra e quindi può considerarsi praticamente recuperato. Certamente servirà un'ulteriore conferma nei prossimi giorni, ma se non dovessero esserci ricadute il croato aumeterà i propri carichi di lavoro e sarà certamente convocato per la trasferta di Torino di sabato. Un'ottima notizia per Inzaghi che potrà avere di nuovo a disposizione (anche se magari solo per la panchina) il suo regista titolare, anche se, soprattutto nelle ultime uscite, la squadra sembrava aver trovato un ottimo assetto con Calhanoglu al posto del croato e l'inserimento di Mikhitaryan da interno di centrocampo, tant'è che anche lo stesso Bergomi, opinionista di Sky, aveva ipotizzato il fatto che per queste ultime gare prima della sosta Inzaghi potesse conservare il nuovo assetto e tenere in panchina Brozovic.