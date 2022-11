Il Milan va in trasferta a Cremona e lo fa senza gli squalificati Theo Hernandez e Olivier Giroud: al loro posto, Pioli punterà su Ballo Touré e Divock Origi. A centrocampo torna titolare Sandro Tonali, mentre sulla trequarti i favoriti sono Messias, Brahim e Rebic. Per la Cremonese c'è Okereke unica punta, ancora out Dessers