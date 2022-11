Dopo il sofferto successo contro lo Spezia, il Milan vuole restare in scia al Napoli capolista e affronta la Cremonese. Pioli manda in campo dal 1' Thiaw e potrebbe anche optare per una difesa a 3. Titolare anche Origi con Diaz e Rebic a supporto. Alvini sceglie Ciofani e Afena per provare a scardinare la retroguardia rossonera. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45