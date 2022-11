Il portale FiveThirtyEight, specializzato in analisi e statistiche, ha stilato la classifica finale della Serie A secondo il loro algoritmo che segue il Soccer Power Index (SPI), un sistema di valutazione che tiene conto di tutte le formazioni e, successivamente, analisi di risultati, prestazioni e statistiche. Oltre alla classifica, gli analisti hanno quantificato in percentuale le possibilità di vittoria campionato, qualificazione in Champions League e retrocessione