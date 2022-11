"Le dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità , che mette al primo posto l’interesse della Società. Il nuovo Consiglio che nascerà a Gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico , guidati del Presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi. Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente. Maurizio Scanavino, che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo" .

" Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus - prosegue la nota -. Contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo".

La notizia delle dimissioni in blocco del Cda della Juventus e l'addio alla presidenza di Andrea Agnelli dopo 12 anni hanno fatto il giro del mondo. Ecco come aprono i principali quotidiani italiani (sportivi e non) e alcune testate estere

"Con Andrea vissuto emozioni e vinto tanto, futuro sarà straordinario"

"Voglio ringraziare mio cugino Andrea per averci dato emozioni straordinarie, che non dimenticheremo mai. In questi 12 anni abbiamo vinto tanto. Il merito è soprattutto suo, oltre che delle donne e degli uomini che sotto la sua guida hanno raggiunto obiettivi memorabili. La nostra storia parla di vittorie e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostengo e l’affetto dei nostri tifosi, abbiamo l’occasione di costruire un futuro straordinario".