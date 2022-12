Non solo le parole ufficiali sull’Inter che deve sempre vincere titoli. La serata di Steven Zhang alla festa di Natale insieme alla squadra, all'allenatore Simone Inzaghi e ai dirigenti, ha mostrato anche un presidente inedito. Steven Zhang si è anche improvvisato deejay mixando i dischi, cantando e ballando. Una festa speciale, per il presidente che a mezzanotte ha ricevuto anche auguri e regali per il compleanno: ha infatti compiuto 31 anni proprio ieri, il 21 di dicembre. E ha festeggiato a dovere