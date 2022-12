Almeria-Lazio 2-0: Sarri chiude l'anno con un ko

La Lazio saluta il 2022 con un ko, per quanto indolore: nell'amichevole in casa dell'Almeria, i biancocelesti non riescono a dare continuità alle belle vittorie ottenute nei test in Turchia contro Galatasaray e Hatayspor. Con l'anno nuovo tornerà finalmente il calcio vero, e la trasferta di Lecce del 4 gennaio sarà un bel banco di prova per la squadra che è quarta in classifica e attesa da due mesi di fuoco tra campionato, Conference League e Coppa Italia.