L'attaccante belga a Radio CRC alla vigilia della ripresa del campionato: "Mertens me lo raccontava, senti proprio l'amore della gente, la passione. E per i giocatori è una spinta incredibile per dare tutto in partita"

"La napoletanità? Dopo un paio di giorni sai di rappresentare un popolo, ricordo l'arrivo in albergo e subito capii che il Napoli è tutto per la gente". Romelu Lukaku racconta ai microfoni di Radio CRC le sensazione che prova a indossare la maglia azzurra e a vivere in una città che lo ha accolto con un entusiasmo travolgente. "Dries Mertens - spiega l'attaccante belga - mi raccontava come viveva tutto questo, ero preparato ma viverlo è stato molto di più. Senti proprio l'amore della gente, la passione, e per i giocatori è una spinta incredibile per dare tutto in partita". "Anche in trasferta - conclude l'attaccante del Napoli - tanti tifosi ci seguono, è una sensazione unica. Io sono molto focalizzato sul lavoro, ma quando vado a cenare in città con amici o famiglia. E' carino sentire l'amore della gente perché dai tutto per la squadra: è una sensazione unica".