La squadra di Conceiçao prepara il big match di domenica sera alle 20.30 a Napoli: rientrato anche Santiago Gimenez, la rosa è al completo, fatta eccezione per Emerson Royal. Restano nove partite ai rossoneri per provare a qualificarsi alla prossima Champions, senza trascurare il derby di Coppa Italia. Ancora assente a Milanello Ibrahimovic

Serviranno non meno di 70 punti per provare a sperare in un posto tra le prime 4. Che vorrebbe dire Champions League anche per la stagione 2025/2026. Il Milan che oggi di punti ne ha 47, ha l’obbligo di provarci nonostante con nove gare da qui alla fine del campionato, servirebbe più di un'impresa ai ragazzi di Conceiçao. Otto vittorie almeno e sperare che contemporaneamente Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina facciano tutte meno punti dei rossoneri.